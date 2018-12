Uppgifter: Mittmedia ska säljas till norskt bolag

Mediekoncernen Mittmedia, där bland annat Nerikes Allehanda ingår, ska säljas till det norska mediebolaget Polaris, enligt uppgifter till tidningen Resumé.



Mittmedia är i en ekonomisk kris och stiftelserna som äger koncernen har under hösten sökt nya ägare som kan gå in med kapital.



Förhandlingar har förts med Bonnier och samtidigt med Polaris i samarbete med Västerbottens-Kuriren och NWT.



Parterna lämnade sina bud i fredags, enligt Resumé, och besked om köpare kommer troligtvis under veckan. I koncernen Mittmedia ingår 38 lokal- och gratistidningar från Nynäshamn till Ångermanland samt sajter och tryckerier.