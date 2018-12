Örebro Kings förlorade mot regerande mästarna

Örebro Kings ligger under nedflyttningsstrecket när ungefär hälften av Svenska Superligan i innebandy har spelats. Under lördagen kom Storvreta på besök som stora favoriter. Ändå var matchen jämn rakt igenom och inför den tredje perioden hade Storvreta en ledning med 2-3.



Örebro Kings vände underläge till ledning med 4-3 i mitten av den tredje perioden innan Storvreta på tre minuter kvitterade och återtog ledningen till 4-5 som också blev slutresultatet.



Örebro Kings finns kvar under nedflyttningsstrecket på en 13:e plats, tre poäng upp till säker plats. Efter nyår väntar IBF Falun på bortaplan den 6 januari.





Alexander Widbark

alexander.widbark@sverigesradio.se