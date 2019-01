Fler och fler anmälda mäklare i länet

Antalet anmälningar mot mäklare ökade i länet under förra året då tolv anmälningar gjordes till Fastighetsmäklarinspektionen. Under 2017 gjordes åtta anmälningar och tre stycken under 2016.

Trenden är densamma även på riksnivå, särskilt i landets större städer, där anmälningarna har blivit fler för varje år sedan 2014.

De vanligaste orsakerna bakom anmälningarna förra året handlade om fastighetsmäklarsed, mäklarens agerande och pris i marknadsföring.