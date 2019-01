Efter domarmisshandeln - nu agerar förbundet kraftfullt

Vi har tidigare rapporterat om den 19-åriga domaren som misshandlades av en missnöjd åskådare. Detta skedde i finalmatchen mellan Woodys FC/Rävåsen och Karlskoga IF i inomhusturneringen Varannan damernas i Karlskoga den förra helgen.



Nu under måndagskvällen träffades Värmlands fotbollsförbund på ett styrelsemöte där frågan lyftes.



– Det är många olika överträdelser som har begåtts här som vi behöver hantera, allt från civilrättsliga processer till föreningsmisstag och individuella överträdelser. Vi fördömer den här typen av handlingar och kommer att agera kraftfullt, säger Daniel Svedberg, kanslichef på Värmlands fotbollsförbund.



Vad händer nu?



– Det har kommit in ett antal anmälningar kring den här händelsen. De ligger nu hos våran disciplinkommitté. Sen kommer personer från Värmlands fotbollsförbund att kontakta berörda föreningar,spelare, ledare och försäkra oss om att uppgifterna vi har fått stämmer, säger Daniel Svedberg.



Ni ska agera kraftfullt, på vilket sätt då?



– Vi som förbund måste agera utifrån vad vi står. Det handlar om respekt och rent spel. Den här händelsen är en kraftig överträdelse som har begåtts i Karlskoga och där behöver vi möta det väldigt tydligt, menar Daniel Svedberg.