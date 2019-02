Rädda världen – stygn för stygn

Rädda välden – stygn för stygn, så heter en utställning om kläder, konsumtion och hållbarhet som pågår i Wadköping i Örebro.

Initiativtagare till utställningen är Sara Hillersberg och Anna Nilsson, som tillsammans nu håller en utställning för att sprida kunskap om kläders påverkan på jorden och klimatet.

– Vi hoppas att besökarna tänker om kring sin konsumtion. Vi lämnar ifrån oss 3,8 kg kläder per person och år till second hand, men handlar bara 0,8 kg second hand, berättar Sara Hillersberg.