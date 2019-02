Nya lika stora skolor, men Änglanda mycket dyrare än Tybblelund

Marlene Jörhag, kristdemokrat är kommunalråd med ansvar för skolan och förklarar skillnaden i prislapp, 207 respektive 137 miljoner kronor med högre tomtkostnad och större krav på gestaltning på Södra Ladugårdsängen där Änglanda ligger. Men det fanns också en idé om att kommunledningen ville testa en ny slags skola.

I förra veckan fick Örebroarna veta att skolan måste spara, och en av orsakerna till det är just högre lokalkostnader. Änglanda kostar 20,8 miljoner kronor i drift per år medan Tybblelundsskolan också får in 180 förskolebarn i en något lägre driftskostnad (19,2 miljoner).

Hör Marlene Jörhag (KD) om de två skolorna som kostar så olika.