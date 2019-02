Hovrätten fastställer dom mot illegal trafikskola

Målet var bland de största någonsin i Värmlands tingsrätts historia, över 150 vittnen hördes under den nästan två månader långa rättegången. Det var också första gången som illegal trafikskoleverksamhet prövades som ekonomisk brottslighet, mannen är tidigare dömd för brott mot trafikskolelagen.

Tingsrätten dömde mannen för att ha drivit illegal trafikskola 2010-2017 utan att ha gjort nån bokföring alls under sex år och bristande bokföring under två år. Han dömdes till fängelse i 1,5 år och näringsförbud i fem år. Själv nekade han till brott under hela rättegången.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att det är bevisat att mannen har bedrivit trafikskolerelaterad näringsverksamhet under hela åtalsperioden och att han under samtliga år har åsidosatt bokföringskyldigheten. Liksom tingsrätten har hovrätten inte ansett att verksamheten varit så omfattande som åklagaren menat.

Åklagarsidan hade yrkat på ett strängare straff men så blev inte fallet.

– Vi har fått en fällande dom och vi tycker det är ok, säger Catharina Linné, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Mannen döms även i hovrätten för två fall av bokföringsbrott av normalgraden och sex fall av grovt bokföringsbrott. Hovrätten fastställer också det straff och näringsförbud som tingsrätten dömde ut.

Den dömde mannen hävdade under tingsrättsförhandlingarna att han hjälpt personer med bland annat att ta körkort utan att själv ta något betalt. Pengar som förts över till hans konto menade han har gått till att betala till exempel uppkörningar och teoriprov. Hovrätten bedömer uppenbarligen inte att detta är trovärdigt.

Den dömde mannens advokat Edip Samuelsson säger till P4 Värmland att hovrättsdomen kommer att överklagas till Högsta domstolen.