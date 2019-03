Så dyr är sophämtningen i din kommun

Dyrast sophämtning har man i Laxå, Askersund och Hallsberg. Där betalar hushållen över 2 200 kronor per år. Betydligt billigare är samma tjänst i Karlskoga, Kumla och Örebro. Kostnaden för sophämtningen i de kommunerna ligger under 900 kronor per år.

Det här visar den årliga så kallade Nils Holgersson-rapporten som tas fram av Hyresgästföreningen och flera bostadsorganisationer.

Leif Welander är förbundschef på Sydnärkes kommunalförbund som hanterar avfallet för sydnärkekommunerna och enligt honom beror kostnaderna bland annat på geografiska avstånd.

Hör förbundschefen på Sydnärkes kommunalförbund om kostnadsskillnaderna.