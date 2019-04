Polisen letar efter försvunnen kvinna i Storå

Kvinnan, som anmäldes försvunnen under eftermiddagen, sågs senast i Storå i förmiddags.

Polisen söker under lördagskvällen med helikopter och hundpatruller efter kvinnan. Om hon inte hittas under kvällen kan det bli aktuellt att extra resurser från hemvärnet kallas in mot natten.

Kvinnan är blond och bar senast hon sågs en mörk kappa med blomstermönster framtill.

Polisen säger att de har fått in en del intressanta tips som de arbetar vidare med. Om du har iakttagelser som kan vara intressanta för polisen ringer du dem på 114 14.