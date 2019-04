Fler får arbetstillstånd i Örebro län

På Epiroc i Örebro arbetar 2000 personer, under de senaste fyra åren har ett sextiotal medarbetare från länder utanför EU arbetat här.

– Det handlar om kompetensutveckling och kompetensutbyte, säger Lorraine Lind som är personalansvarig på Epiroc. De som kommer hit och jobbar är redan anställda i företaget men i andra länder, ofta handlar det om ingenjörer och det är tillfälliga anställningar.

Under 2018 fick 278 personer utanför EU arbetstillstånd i Örebro, det är en ökning med 144 procent från 2015. Flest arbetstillstånd under de senaste fyra åren har gått till personer som jobbar inom omvårdnadsyrken men under 2018 så var det bärplockare som var den största yrkes gruppen.