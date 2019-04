Struntade i polisavspärrningar runt nedbränt hus – för att ta bort elmätare

Det var i samband med att ett hus i hällabrottet utanför Kumla brann ned strax före nyår som polisen spärrade av fastigheten. Den 51-åriga mannen har efter det gått in under avspärrningsbanden och in i huset och monterat bort en elmätare.

Polisen misstänker att branden var anlagd och menar att mannens agerande har försvårat förundersökningen. Ingen person är i nuläget gripen för att ha startat branden.