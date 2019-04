Ny torka kan ge foderbrist

Oron sprider sig bland lantbrukare och djurproducenter om att det kan komma att bli foderbrist även i år om regnet fortsatt uteblir på sina håll i landet.

I Grums märks torkan redan, säger Christine Didriksson, köttproducent utanför Borgvik.



– Det är kruttorrt. Det är jättetorrt. Det är ju inte alls mycket gräs som kommer upp. All växtlighet har svårt att komma upp när det är så torrt ute.



Det var dåligt med snö i vinter och regnet har hittills utebli i Grums. Köttproducent Christine Didriksson, delar nu sin oro med många andra djurproducenter om att förra årets torka kan komma att upprepas i år.



– Jag är orolig för att få mat till mina djur under sommaren som jag då ska ha till nästa vinter, säger köttproducent Christine Didriksson i Grums.



På Jordbruksverket följer man nu noggrant hur förhållandena för djurproducenterna utvecklas, för att snabbt exempelvis kunna ändra i regelverket, säger Bengt Johnsson, handläggare på Jordbruksverket.



– Vi följer utvecklingen med vädret och av grundvattentillgången. Vi kan vid behov uppdatera de regler som vi tillämpade under förra året i samband med torkan. Så att vi snabbt kan sätta in regelförändringar motsvarande de som vi vidtog under förra året, säger Bengt Johnsson, handläggare på Jordbruksverket.



Förra året kompenserade regeringen de svenska bönderna med 1,2 miljarder för torkans konsekvenser. Då drabbades Sverige av de lägsta skördarna på 25 år.



Men om och vilka konsekvenserna det kan komma att bli i år återstår att se. Men redan nu känner köttproducent Christine Didriksson en viss oro.



– Risken är vi kan få komma att få nödslakta ännu fler djur och minska våra besättningar när det knappt finns några lager av foder kvar, säger köttproducent Christine Didriksson.



Arne Thörn, lantbrukare mjölkbonde i Liatorp Blekinge är bekymrad för uteblivna vallskördar. Också för att torkan förra året gjorde att många tömde sina reserver både på foder och likviditet.



– Efter förra året så är reserverna tömda vad det gäller foder och pengar. Generellt är det så. Vi har haft lägre intäkter och fått sämre skördar. Allting har blivit dyrare eftersom vi har fått köpa till foder till djuren, säger Arne Thörn, lantbrukare mjölkbonde i Liatorp Blekinge.