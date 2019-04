OK Tisaren topp tio efter taktisk förändring

En taktisk förändring gjorde att Kumla/Hallsberg laget OK Tisaren verkligen var med i draget vid årets Damtävling av tiomilastafetten i orientering som avgjordes i skånska Glimåkra. Lilian Forsgren tog första sträck och angav tonen direkt genom att vara i täten eller väldigt nära den hela tiden och lämnade över till Elinor Tjernlund som förvaltade det fina utgångsläget och växlade ut Tisaren som femma efter två sträckor och systern Josefine Tjernlund var ganska snart in på den långa tredje etappen uppe i tätposition tillsammans med ett finskt lag. Hon växlade ut som tvåa och därmed hade Tisaren bränt sina bästa kort , skulle man lite syniskt kunna tänka. Men Lovisa Persson och Andrea Svensson höll huvudet kallt och orienterade stabilt och förde in OK Tisaren återigen i Orienteringssportens finrum med en mycket framstående tionde placering.