Hur bra koll har du på vad som händer i länet?

{"id":"Nyhetsquiz v.19","questions":[{"id":1,"title":"","description":"Man åtalas för grovt bedrägeri.","answers":[{"title":"Låtsades vara polis och använde deras resurser. ","correct":false},{"title":"Höll i falska studiecirklar.","correct":true},{"title":"Sa att han var kommunstyrelsens ordförande under en resa genom asien och lurade till sig förmåner. ","correct":false},{"title":"Skattefuskade med ett kommunalt bolag. ","correct":false}],"audio":{"id":"6919633"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/f673600a-beb8-493c-b211-ac4af272bd7f.jpg?preset=768x432","title":"Man åtalas för grovt bedrägeri."}},{"id":2,"title":"","description":"Patrullerande poliser tillbaka i Örebro city","answers":[{"title":"5","correct":true},{"title":"202","correct":false},{"title":"8","correct":false},{"title":"15","correct":false}],"audio":{"id":"6919635"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/ef6c16ba-e320-49ac-aca7-12608840800c.jpg?preset=768x432","title":"Patrullerande poliser tillbaka i Örebro city"}},{"id":3,"title":"","description":"Droger på gymnasieskolor. ","answers":[{"title":"Införa en fredagsrazzia","correct":false},{"title":"Patrullera korridorerna dagligen","correct":false},{"title":"Komma till skolorna med narkotikahundar","correct":true},{"title":"Sätta upp övervakningskameror vid misstänkta områden","correct":false}],"audio":{"id":"6919637"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/3bfd5008-0a76-4e64-95df-223b0e48cbe3.jpg?preset=768x432","title":"Droger på gymnasieskolor. "}},{"id":4,"title":"","description":"Utgrävning vid Närkes största gravplats. ","answers":[{"title":"Hallsberg","correct":false},{"title":"Viby","correct":true},{"title":"Vretstorp","correct":false},{"title":"Brändåsen","correct":false}],"audio":{"id":"6919638"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/afe4b45f-90a7-4596-8453-979b429b5a8d.jpg?preset=768x432","title":"Utgrävning vid Närkes största gravplats. "}},{"id":5,"title":"","description":"EU-valet närmar sig","answers":[{"title":"26 maj","correct":true},{"title":"28 maj","correct":false},{"title":"29 maj","correct":false},{"title":"24 maj","correct":false}],"audio":{"id":"6919640"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/de8daca8-4385-4b90-9ef6-308b0bc315bc.jpg?preset=768x432","title":"EU-valet närmar sig"}}],"resultTexts":[{"title":"Ditt resultat: noll rätt av fem","description":"Gör om, gör rätt! Dags att läsa på mer om vad som hänt under veckan. ","image":{"title":"Noll rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: ett rätt av fem","description":"In på vår app eller sajt för att läsa mer om vad som hänt under veckan! ","image":{"title":"Ett rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: två rätt av fem","description":"In på vår app eller sajt för att läsa mer om vad som hänt under veckan! ","image":{"title":"Två rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: tre rätt av fem","description":"In på vår app eller sajt för att läsa mer om vad som hänt under veckan! ","image":{"title":"Tre rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fyra rätt av fem","description":"Nära skjuter ingen hare, men bra jobbat! Du har koll! ","image":{"title":"Fyra rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fem rätt av fem","description":"Du har koll på nyhetsläget i länet! Bra jobbat! ","image":{"title":"Fem rätt","imageUrl":null}}],"solution":{"title":"Här är de rätta svaren","answers":{}}}