Hur bra koll har du på vad som händer i länet?

{"id":"Nyhetsquiz v.20","questions":[{"id":1,"title":"","description":"Åklagare skickar inte in bevismaterial till NFC.","answers":[{"title":"Bevisen försvinner med posten","correct":false},{"title":"Handläggningstiden är för lång","correct":true},{"title":"Det kostar för mycket att skicka","correct":false},{"title":"Bevismaterialet riskeras att skadas när det skickas. ","correct":false}],"audio":{"id":"6931760"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/680626e2-7119-4820-9872-01175610cf4e.jpg?preset=768x432","title":"Åklagare skickar inte in bevismaterial till NFC."}},{"id":2,"title":"","description":"Örebro - sämst i landet.","answers":[{"title":"Det är krångligt och kräver mycket resurser","correct":true},{"title":"Man har det bra som det är - bidrag behövs inte","correct":false},{"title":"Örebro uppfyller inte kraven för många typer av EU-bidrag","correct":false},{"title":"EU gillar inte Örebro","correct":false}],"audio":{"id":"6931763"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/5a8b38dc-4fdc-48b9-9021-06bb44852a2c.jpg?preset=768x432","title":"Örebro - sämst i landet."}},{"id":3,"title":"","description":"Brand vid järnvägsspår.","answers":[{"title":"Mellan Kumla och Hallsberg","correct":false},{"title":"Mellan Göteborg och Laxå","correct":false},{"title":"Mellan Örebro och Frövi","correct":true},{"title":"Mellan Stockholm och Arlanda","correct":false}],"audio":{"id":"6931765"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/766be9cb-0acc-4bc2-8e9d-d191d567980c.jpg?preset=768x432","title":"Brand vid järnvägsspår."}},{"id":4,"title":"","description":"Åbäket på tur. ","answers":[{"title":"30 år ","correct":true},{"title":"100 år","correct":false},{"title":"10 år","correct":false},{"title":"15 år","correct":false}],"audio":{"id":"6931768"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/d1ffbef0-e0e1-4089-abb9-90520aa1a5be.jpg?preset=768x432","title":"Åbäket på tur. "}},{"id":5,"title":"","description":"Örebroare provspelar i Premier League","answers":[{"title":"Liverpool FC","correct":false},{"title":"Manchester United","correct":false},{"title":"West Ham United FC","correct":true},{"title":"Everton FC","correct":false}],"audio":{"id":"6931770"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/3509845_500_281.jpg?preset=768x432","title":"Örebroare provspelar i Premier League"}}],"resultTexts":[{"title":"Ditt resultat: noll rätt av fem","description":"Gör om - gör rätt! Dags att läsa mer nyheter! ","image":{"title":"Noll rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: ett rätt av fem","description":"In på vår sajt eller app och lyssna in dig på våra nyheter ","image":{"title":"Ett rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: två rätt av fem","description":"In på vår sajt eller app och lyssna in dig på våra nyheter ","image":{"title":"Två rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: tre rätt av fem","description":"In på vår sajt eller app och lyssna in dig på våra nyheter ","image":{"title":"Tre rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fyra rätt av fem","description":"Nära skjuter ingen hare, men bra jobbat! ","image":{"title":"Fyra rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fem rätt av fem","description":"Alla rätt! Du har bra koll på dina nyheter! ","image":{"title":"Fem rätt","imageUrl":null}}],"solution":{"title":"Här är de rätta svaren","answers":{}}}