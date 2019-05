Just nu: Larm om ny brand längs järnvägen vid Ölmbrotorp

Larmet ringdes in av en lokförare. Det ska brinna vid på järnvägsspåren norr om Örebro mellan Kvinnersta och Ölmbrotorp, dock inte på samma ställe som igår.

Räddningstjänsten är på plats och söker efter branden, men har ännu inte konstaterat någon brand.

Tågtrafiken har redan börjat dras med förseningar, där de flesta tåg är runt 20 minuter försenade.

Gårdagens brand som blossade upp under eftermiddagen skapade stora problem i tågtrafiken. Tåg fick ställas in, och senare under kvällen var det stora förseningar.

