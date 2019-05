Har du koll på vad som hänt i länet?

{"id":"Nyhetsquiz v.22 ","questions":[{"id":1,"title":"","description":"Viktigt meddelande till allmänheten ","answers":[{"title":"Brann i en verkstad med farliga ämnen i Örebro","correct":false},{"title":"Brann på avfallsanläggning i Kumla","correct":true},{"title":"En gasläcka på en fabrik i Hallsberg","correct":false},{"title":"Ett UFO skymtades i Laxå","correct":false}],"audio":{"id":"6949056"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/72144cb6-f8e2-408a-8926-ae6ec26ac995.jpg?preset=768x432","title":"Viktigt meddelande till allmänheten "}},{"id":2,"title":"","description":"BB i Karlskoga","answers":[{"title":"Brist på personal","correct":false},{"title":"Brister i patientsäkerheten","correct":true},{"title":"Brist på gravida","correct":false},{"title":"Brist på resurser","correct":false}],"audio":{"id":"6949057"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/73e90a65-7599-4541-9eae-c4e0aa16a53c.jpg?preset=768x432","title":"BB i Karlskoga"}},{"id":3,"title":"","description":"EU-valet 2019","answers":[{"title":"3,5 %","correct":true},{"title":"5 %","correct":false},{"title":"2,9 %","correct":false},{"title":"1,2 %","correct":false}],"audio":{"id":"6949064"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/da5af113-1ea3-4af6-920e-26b363b0cf6a.jpg?preset=768x432","title":"EU-valet 2019"}},{"id":4,"title":"","description":"Örebro slott blir äldre. ","answers":[{"title":"250 år","correct":false},{"title":"500 år","correct":false},{"title":"75 år","correct":false},{"title":"100 år","correct":true}],"audio":{"id":"6949082"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/a1917cd0-9c7d-4124-9370-fe6fc614b78a.jpg?preset=768x432","title":"Örebro slott blir äldre. "}},{"id":5,"title":"","description":"Assistansbolagen","answers":[{"title":"En bil","correct":false},{"title":"Ett förstahands-kontrakt till bostad","correct":false},{"title":"Resa till Spanien","correct":true},{"title":"20 000 kronor","correct":false}],"audio":{"id":"6949092"},"image":{"imageUrl":"https://sverigesradio.se/sida/images/159/751ed67e-f536-4ea5-8ae3-a2a7fda7aaaf.jpg?preset=768x432","title":"Assistansbolagen"}}],"resultTexts":[{"title":"Ditt resultat: noll rätt av fem","description":"Attans... In och lyssna på våra nyheter i appen eller på vår sajt. ","image":{"title":"Noll rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: ett rätt av fem","description":"Attans... In och lyssna på våra nyheter i appen eller på vår sajt. ","image":{"title":"Ett rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: två rätt av fem","description":"Attans... In och lyssna på våra nyheter i appen eller på vår sajt. ","image":{"title":"Två rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: tre rätt av fem","description":"Mellanmjölk! Du har bra koll, men det finnas alltid mer att lyssna på.","image":{"title":"Tre rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fyra rätt av fem","description":"Nära skjuter ingen hare! Men du har bra koll på nyhetsläget här i länet! ","image":{"title":"Fyra rätt","imageUrl":null}},{"title":"Ditt resultat: fem rätt av fem","description":"Snyggt! Du har verkligen koll på nyhetsläget här i länet! ","image":{"title":"Fem rätt","imageUrl":null}}],"solution":{"title":"Här är de rätta svaren","answers":{}}}