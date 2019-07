Konstnären Richard Brixel är död

En av Sveriges mest kända skulptörer, Richard Brixel, somnade in under onsdagen efter en längre tids sjukdom, det skriver NA på sin hemsida. Richard Brixel som föddes 1943 i Stockholm flyttade under de senare åren till Hällarna utanför Arboga.

Konstagenten Richard Löf, som i flera år arbetat för konstnären, är den som bekräftat bortgången.

– Richards verk och livsgärning får tala för sig själva. Det är verkligen någonting långt utöver det vanliga, säger Richard Löf till NA.

I Örebro län finns flertalet konstverk av Richard Brixel, bland annat Näcken i Örebro Konserthus och Balans i stadsparken i Örebro. Dessutom sträckte sig uppskattningen för konstnärens verk långt utanför Sveriges gränser, så som i Kina, Tyskland och Italien.