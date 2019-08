Ungdomar i bråk vid Järntorget

De flesta hann lämna platsen innan polisen kom dit, berättar Christina Hallin, presskommunikatör vid polisen i Bergslagen.

– I ingångsskedet fick vi information om att en ung man skulle ha blivit skadad så därför följde en ambulans med till platsen, säger Christina Hallin.

Men väl vid torget hittade ingen skadad och polisen kunde heller inte få tillräckligt information för att kunna upprätta en anmälan om något brott. Däremot avvisades en man i 20-årsåldern och en man i 30-årsåldern från platsen för att ha stört allmän ordning. Vad som orsakade bråket vet man inte.

– Vi har haft problem just på och runt Järntorget under en period med att det är ungdomar som bråkar med varandra, men just i det här fallet vet vi inte vad det är som hänt, säger Christina Hallin.