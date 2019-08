ÖSK kammade noll mot Häcken

Häcken är med i den absoluta toppen av tabellen och var favoriter att vinna mot ÖSK som saknade mittfältsstjärnan Filip Rogic. Bägge lagen skapade lägen att göra mål i den första halvleken, närmast för ÖSK var Johan Bertilsson som på volley prickade kryssribban. Det var istället Joona Toivio som nickade in ledningsmålet för Häcken.



I den andra halvleken hade ÖSK problem att sätta Häckens försvar på några större prov. När tio minuter återstod så prickade också Viktor Lundberg in dagens andra mål för Häcken. Inhopparen Agon Mehmeti skulle dock sätta lite press på Häcken genom ett sent reduceringsmål för ÖSK, men kvitteringsjakten uteblev och matchen slutade 1-2.



- Det är oss själva vi har att skylla. Det som var bra får vi ta med oss till på onsdag, säger Michael Almebäck.



ÖSK ligger kvar på en åttonde plats med tio omgångar kvar av Allsvenskan.