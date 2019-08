Pojke återfunnen - Kom inte hem efter skolan

Pojken skulle ha tagit bussen hem under tisdagseftermiddagen, men så blev inte fallet. Polisen gick under kvällen ut med information om pojken och bad allmänheten ringa in med tips. Men kort därefter återfanns pojken vid sin skola i Askersund.

– Pojken var lugn och sansad och har inte utsatts för något brott, säger Christina Hallin, presstalesperson Polisen Bergslagen.