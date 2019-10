Gasutsläpp på företag - Fyra till sjukhus

Det var vid nio-tiden på måndagskvällen som det kom in ett larm om ett utsläpp av gasen fosfin på ett företag i Hallsberg. Ambulans, räddningstjänst och polis var på plats under kvällen och enligt SOS alarm har fyra personer förts till sjukhus. Det ska röra sig om att personerna har andats in samt fått på sig denna gas, men skadeläget är i nuläget oklart.