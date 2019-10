Ny religion med bas i Hällefors väcker reaktioner

Det är organisationen bakom ”The Ahmadi religion of peace and light” som har tagit över gården och talesperson Jasmine Shareef menar att det handlar om en ny religion med fred i fokus.

Religionen har ett par hundra följare både i Sverige och andra länder enligt talesperson Jasmine Shareef. Reaktionerna på etableringen i det lilla samhället Sävsjön har varit olika, menar hon.

Bergslagsgården såldes förra året för drygt 4 miljoner kronor till en ägare som i sin tur gett gården i gåva till organisationen bakom The Ahmadi religion of peace and light”.

– Vi hoppas på att det kommer vara färdigt nästa år till våren, säger Jasmine Shareef.