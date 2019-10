Nu söker vi P4 Örebros lokalartist 2019

Den som vinner tävlingen får stå framför en stor publik på en av P4 Örebros scener i december, spelas flitigt i radion och dessutom göra en julkonsert med flera låtar i P4 Örebro.

Bonus är att den som vinner kommer att vara support åt en känd artist som Kulturaktiebolaget bokar till Örebro under 2020.

Kriterier för att tävla

Vi söker en sångare/sångerska.

Du som tävlar ska ha någon koppling till Örebro län.

Du är ackompanjerad av max ett akustiskt instrument, som till exempel gitarr eller piano.

Låten du tävlar med är max 4 minuter lång men genren är valfri.

Slutdatum för ansökan är söndag 10 november 2019.

Så här anmäler du dig

Anmäl dig genom att fylla i tävlingsblanketten nedan.



Mejla din anmälningsblankett till p4orebroslokalartist@sverigesradio.se

tillsammans med en inspelning i mp3- eller Wavformat och en kort biografi.

Så här utses bidrag och vinnare

En jury väljer ut fyra bidrag som går vidare i tävlingen. De artisterna får komma till radiohuset i Örebro och spela in sitt tävlingsbidrag med våra tekniker och eget komp, enligt ovan.



De fyra artisterna kommer också spelas i P4 Örebro. Det är du som lyssnare som är med och röstar fram Årets lokalartist. Röstningen pågår i en vecka i slutet av november.



Juryn behöver inte motivera sitt beslut och P4 Örebro förbehåller sig rätten att göra eventuella förändringar i dessa regler.



Deltagare och finalister kan spelas in och sändas fritt i Sveriges Radio såväl i FM som via digitala media.



Välkommen med din anmälan!

Vid frågor

Kontakta Matias Holm, programuvecklingschef, 019-19 20 43

p4orebroslokalartist@sverigesradio.se