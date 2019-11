Regionen förlorar miljoner på nytt parkeringshus

Regionen räknar med att skattebetalarna behöver skjuta till nio miljoner kronor per år för att täcka driften av det nya parkeringshuset

– Vi har gjort uppskattningar om vad intäkterna kan bli det pekar på att det kommer bli ungefär nio miljoner som inte är täckta av parkeringsavgifter, säger Catharina Schlyter som är chef på regionservice på region Örebro län.

Vad tänker du kring det?

– Det är mycket pengar men ska man bygga ett parkeringshus så kostar det pengar.

Tidigare fick regionen in runt 10 miljoner i parkeringsavgifter och gjorde en vinst på cirka åtta miljoner kronor, pengar som gick till sjukvården. Men för att täcka in kostnaderna för parkeringshuset kommer avgiften att höjas. Timavgiften fördubblas från 10 till 20 kronor och för anställda så kommer månadskortet att höjas från 300 till 450 kronor per månad.

Om man ska ta ut avgifter så att det täcker kostnaderna hur mycket mer måste man höja priset då?

– Väldigt mycket mer, nästan en fördubbling, säger Catharina Schlyter.