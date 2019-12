Stort antal viltolyckor hittills i december

Under november registrerades 1239 viltolyckor i regionen, det ger ett snitt på drygt 40 olyckor varje dygn.

Men de första dagarna i december har det varit ännu fler.

Bara under förra dygnet, den 3:e december, registrerades 84 viltolyckor där bilar var inblandade. Enligt polisen är det flest rådjur som blir påkörda.

Nu uppmanas bilister att vara uppmärksamma, speciellt under de mörka timmarna på dygnet, då flest olyckor sker.

Fakta från polisen:

Under det första dygnet i December registrerades 55 viltolyckor

Under det andra dygnet i December registrerades 66 viltolyckor

Under det tredje dygnet i December registrerades 84 viltolyckor