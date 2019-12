Örebro Hockey hade en tvåmålsledning efter en period, men Leksand kom tillbaka och både reducerade och kvitterade ledningen under den andra perioden. Aaron Irving bombade in ledningsmålet och sedan kunde Mathias Bromé lägga in pucken i öppen kasse.

- Vi reder upp det och vinner rättvist tycker jag, sa Mathias Bromé.