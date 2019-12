Örebro förlorade mot Brynäs

Örebro kom aldrig riktigt igång under torsdagens bortamöte mot Brynäs. tio minuter in i första perioden tog Gävlelaget ledningen och det dröjde lika länge in på andra perioden för 2-0 målet att komma. I slutet av andra så reducerade Örebro till 2-1 och det resultatet höll sig till slutsignalen.

Nu blir det lite julledighet på matchfronten för Örebro där nästa möte blir torsdag nästa vecka, då väntar Skellefteå på bortaplan.