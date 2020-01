BIK Karlskoga åter på vinnarspåret efter övertidsvinst

Efter tre raka förluster kom segern mot Västerås som en befrielse för Bik Karlskoga även om det krävdes förlängning innan Wilhelm Westlund kunde avgöra och bärga hem extra poängen för Bik. Men det såg annars väldigt bra ut för hemmalaget. Ledning 4-2 efter två och en halv minut in i tredje perioden efter kvällens tredje mål av Fredrik Forsberg. Men gästande Västerås visade kämpaglöd och moral och kom tillbaka och kvitterade innan matchtiden var över. Men ganska snart in i denna avgjorde således Wilhelm Westlund som dessutom levererade ett antal assist till må under kvällen och parkerar nu som ligans bäste poängplockare bland backar. Bik är fortsatt fyra i serien nu bara 1 poäng bakom trean Timrå.