Coronasmittan: Nya riktlinjer för samhällslivet

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson presenterar ett antal råd för hur människor ska agera i till exempel mataffären men även hur arbetsplatser bör organisera sitt arbete för att undvika smittspridning.

Undvik att resa i rusningstid och undvik icke-nödvändiga resor. Byt inte om i offentliga omklädningsrum.

Skjut upp möten och årsstämmor inom föreningslivet eller genomför dem digitalt.

- Vi vill att människor ska fortsätta att idrotta men undvika sociala kontakter, säger Johan Carlson.

Att promenera utomhus är bra och det verkar många göra konstaterar han.

Träningar ska hållas utomhus men alla matcher och idrottscuper bör ställas in.

De här föreskrifterna och allmänna råden ska ses som ett komplement till tidigare regel som tagits fram.

På arbetsplatser; försök att arbeta hemifrån, förlägg arbetstider så att medarbetare inte behöver åka kollektivtrafik under rusningstid och försök att organisera arbetet så att människor inte sitter så nära varandra.

Man vill begränsa antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken men att ställa in turer är rätt väg att våg säger Johan Carlson.

Att följa riktlinjerna och förhindra smittspridningen är en skyldighet, säger Johan Carlson.

– Man har en skyldighet att följa detta. Det är alltså inte frivilligt, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Däremot finns det inga sanktioner mot de som bryter mot reglerna.