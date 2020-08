Flicka död efter skottlossning

– Vid halv fyra-tiden i morse fick vi larm till en adress i Norsborg där man hade hört smällar och man misstänkte att det var skottlossning, säger Eva Nilsson, polisens presstalesperson.



– På platsen påträffar man en person som har skottskador, som förs till sjukhus med ambulans. Vi spärrar av den här platsen och påbörjar en del vittnesförhör. Det som vi kan konstatera nu är att personen som skottskadades, som är en ung flicka, har avlidit och hennes vårdnadshavare är underrättade.

Flickan som mördades var under 15 år, skriver polisen på sin hemsida, som uppdaterades med uppgiften att flickan avlidit vid 10-tiden.

Ingen person har frihetsberövats efter dådet, men polisen säger till Sveriges Radio att en intensiv utredning inletts.

– På platsen just nu är det fortsatt avspärrat, kriminaltekniker har påbörjat sin undersökning och det sker samtidigt sammanställning av initiala uppgifter som vittnen lämnat under natten och morgonen och vi har samlat in film från övervakningskameror som finns i området, säger Eva Nilsson.



Finns det någonting som tyder på att flickan var mål för den här skjutningen?



– Jag kan inte kommentera det i nuläget, det är initiala uppgifter som vi inte kan prata om. Vi har som sagt just påbörjat en mordutredning och vi kan inte lämna några detaljer om händelseförloppet och vem som är måltavla eller inte.