LFC-seger i premiären

Linköpings FC - Växjö DFF 1-0 (1-0)

Målen: 1-0 (29) Natasha Dowie.

Varningar, LFC: inga, Växjö: Jennie Nordin.

Så spelade LFC (3-4-3): Hilda Carlén - Janni Arnth, Lisa Lantz - Maja Kildemoes - Anna Oskarsson, Filippa Angeldal, Frida Leonardsen Maanum (Emma Lennartsson in 58), Elin Landström - Marija Banusic, Natasha Dowie (Alva Selerud in 94), Nicoline Sörensen (Tove Almqvist in 81).

Publik: 511.

Artikeln kommer att uppdateras.