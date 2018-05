Trots regnet: Stor risk för gräsbränder

SMHI varnar för att gräsbrandsrisken är stor lokalt under tisdagen 1 maj och nästa dag, trots att det regnat. Enligt SMHI har risken med luftfuktigheten att göra, det är just nu torr luft som kommer in och då är risken stor att bränder uppstår och sprids lätt i fjolårsgräset.

På Liverpoolsgatan i Motala slog en blixt ner i ett träd under tisdagseftermiddagen. Men räddningstjänsten kunde släcka branden snabbt.