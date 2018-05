Fjärrstyrd flygplats kan användas även militärt

I sommar räknar Luftfartsverket med att Linköpings civila flygplats blir fjärrstyrd.

Nyligen kom stora skyltar upp i trafiken runt flygplatsen om att "hela flygplatsområdet med omnejd kamerabevakas och ljudupptas".

Per Kjellander som är operativ chef på Luftfartsverket berättar varför trafikledningen behöver inte bara bild utan även ljud från en flygplats och dess omgivning - och hur privat man kan vara runt flyplatsen framöver.

– De här mikrofonerna är inte av den kraftfullheten att de kan spela in mänskligt tal. Man kan synas på kamerorna på långt håll, men det är ju inte så att de zoomar in, säger Per Kjellander.

Som vi tidigare berättat kommer personerna i trafikledningen att sitta i Sundsvall och styra flygtrafiken vid Linköpings flygplats via kameror och mikrofoner.