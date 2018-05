Getingmidjan ska renoveras – så påverkas östgötar

Sträckan kommer att vara avstängd under 8 veckor och östgötar som ska ta tåget till Stockholm kan räkna med en något annorlunda resrutt och längre restid. Renoveringen kommer att pågå under tre somrar i rad och vara klar under 2021.

Ifall järnvägssträckan inte rustas upp så skulle man så småningom behöva sänka hastigheten på tågtrafiken och tillslut stoppa den helt.