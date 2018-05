Risk för skogsbrand i hela länet

– Vi har ju haft riktigt torrt väder under en tid här nu och det kommer fortsatt vara torra förhållanden. Det medför att det blir torrt i markerna och då ökar också risken för bränder i skog och mark, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.

Några större regnmängder är inte i sikte.

– Det är ett högtryck som tar greppet om landet nu under helgen och det kommer fortsätta vara väldigt torrt. Vi har inte några jättestora nederbördsmängder i sikte just nu, utan torra förhållanden fortsätter även in i början på nästa vecka. Det kommer vara soligt och varmt, så risken är väl att det kommer fortsätta vara riktigt torrt i markerna de närmsta dagarna och att risken för skogsbränder består.

Störst är risken i de östra delarna av Östergötland, enligt Marcus Sjöstedt.