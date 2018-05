Fjärde raka segern för IFK Norrköping

IFK Norrköping - GIF Sundsvall 1-0 (0-0)

Målen: 1-0 (77) Simon Skrabb.

Varningar: Christian Rubio, Sundsvall, Romain Gall, d:o.

Så spelade IFK (3-4-3): Isak Pettersson - Filip Dagerstål, Andreas Johansson, Lars Krogh Gerson - Linus Wahlqvist, Simon Thern, Eric Smith, Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson (Jordan Larsson in 90), Kalle Holmberg (Simon Skrabb in 61), Arnor Sigurdsson (Alexander Jakobsen in 68).

Publik: 8160.

Uppdateras senare.