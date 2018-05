Flera kvinnor sexuellt ofredade i Motala

Först på förmiddagen ryckte en man i en kvinnas bikini på Fiskartorpsvägen - och vid 13-tiden tog en man under kjolen på en annan kvinna, då på Medevivägen.

För två veckor sedan inträffade två liknande händelser då en man förde in sin hand under två kvinnors kjolar, på olika platser, men under samma dag. Vid båda tillfällena skrämdes mannen iväg från platsen.