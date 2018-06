Linköping tappade segern på tilläggstid

Linköping - Djurgården 1-1 (0-0)

Målen: 1-0 (60) Natasha Dowie, 1-1 (91) Ingibjörg Sigurdardottir.

Så spelade Linköping (4-4-1-1): Matilda Haglund - Anna Oskarsson (Maja Kildemoes in 77), Janni Arnth, Lisa Lantz - Elin Landström - Frida Leonardsen Maanum Filippa Angeldahl, Emma Lennartsson, Johanna Rasmussen (Nicoline Sörensen in 65), Kosovare Asllani - Natasha Dowie (Marija Banusic in 82).

Publik: uppdateras.

Uppdateras under kvällen.