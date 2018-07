Ökad användning av lustgas på US

2016 ökade användningen av lustgas på Universitetssjukhuset (US) med 30 procent jämfört med året innan. Efter frågor från P4 Östergötland har ansvariga försökt ta reda på orsakerna till den plötsliga ökningen.

Gasen används främst för smärtlindring på förlossningen, men vad all lustas har använts till kan ingen förklara.

– Det är inte bra att vi inte riktigt har greppat vad den stora ökningen beror på, säger Mikael Nordbakken på Region Östergötland.

En liten del kan förklaras med ökat antal födslar och ytterligare några få procent av ökningen beror på att ledningsnätet byggts ut i samband med ombyggnationen av US. Så i jakt på den främsta orsaken började man leta efter läckage i ledningsnätet.

– Vi har läcksökt hela systemet och inte hittat något nuvarande läckage, berättar Mikael Nordbakken.

Så vad som har hänt med de hundratals kilo lustgas som använts gäckar fortfarande de ansvariga. Klart är i alla fall att sjukhusets stora konsumtion av lustgas påverkar klimatet negativt.

– Om man jämför lustgasens växthuseffekt med koldioxid så kan man säga att ett kilo lustgas motsvarar cirka 300 kilo koldioxid, säger David Bastviken, professor i miljövetenskap på Linköpings Universitet.

Förbrukningen av lustgas på US under 2016 motsvarar utsläpp från en personbil som kör drygt 150 varv runt jorden. Användningen minskade senare under 2017 och samtidigt har regionen installerat en destrueringsanläggning för att minska klimatpåverkan.

– Och det gör att oavsett förbrukning så kommer klimatpåverkan att minska, säger Mikael Nordbakken.