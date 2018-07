Patienter med sömnapné får vänta nio månader på hjälp

Jocke Rulander från Kisa som lider av svår sömnapné har fått besked från CPAP-mottagningen i Linköping att han kan få hjälp först om nio månader.

– Det är löjligt! Jag har andra ord för det men de passar inte i radio, säger en besviken Joakim Rulander efter beskedet från kliniken.

Sömnapné innebär att man under natten får många andningsuppehåll. På grund av sin sömnapné har Joakim haft bettskena i många år men den senaste sömnkontrollen som han gjorde visade att hans sömnapné hade förvärrats.

– Den visade att jag hade 40 andningsuppehåll i ryggläge per timme, säger Joakim Rullander.

Får ständig huvudvärd

Trötthet och ständig huvudvärk, det är med de orden han beskriver effekterna av sin sömnapné. Men han är samtidigt medveten om att han ligger i riskzonen för att få hjärt- kärlsjukdom eller stroke.

Lösningen för honom och andra som lider av sömnapné är en CPAP-apparat som via en mask blåser in en svag luftström i halsen när man andas. Men det är långa väntetider och många som står i kö för att få hjälp just nu.

– Just nu är väntetiderna för vanliga icke prioriterade CPAP-utprovningar cirka nio månader, säger Greta Gustafsson verksamhetschef på Neurofysiologiska kliniken i Linköping.

Vad tycker du om det?

– Jag tycker inte om det, det är ingen som tycker om det.

Ökat antal patienter och personalbrist under våren är några av orsakerna till de långa väntetiderna berättar hon. Men personalläget har nu stabiliserats och på sikt kommer de att kunna korta ner köerna.

Jocke Rulander är tveksam till om han vill vänta så länge som nio månader.

– Jag vet inte vad jag ska göra, jag är beredd att åka långt. Jag kan åka ända upp till Pajala eller Piteå för att få hjälp, säger han.