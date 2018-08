Larm om flera bränder

Branden vid Horn var enligt räddningstjänsten cirka 150 x 150 meter när de kom fram till platsen. Tre styrkor jobbar just nu med att försöka ringa in branden. Man har begärt in hjälp från två tankenheter från Vimmerby som ska hjälpa till med vatten, en har kommit fram och den andra är på väg. Det blåser på platsen så det finns risk för spridning. Branden är alltså inte under kontroll och vad som orsakat branden är ännu oklart.

Samtidigt letar räddningstjänsten efter en brand norr om Sundsjön i Ydre kommun. Räddningstjänsten fick in larm om att någon sett en rökpelare efter åskovädret som drog fram över området.