Nya Jönssonligan filmas i Norrköping

Det är regissören Tomas Alfredsson som leder truppen och delar av filmen som väntas ha premiär under vintern 2019 spelas in i Norrköping under veckan.

Henrik Dorsin och Linköpingssonen Anders "Ankan" Johansson iklär rollerna som Charles Ingvar "Sickan" Jönsson och Ragnar Vanheden.

Och i rollerna som Dynamit-Harry och Doris ser vi David Sundin och Hedda Steirnstedt kända från programmet "Bäst i test" och succéserien "Vår tid är nu".