Ny studie: Alkohol har ingen skyddande effekt mot hjärtinfarkt

I studien har man med delvis nya metoder försökt kartlägga risken för att dö eller skadas av att dricka alkohol i 195 länder. Ju högre konsumtion av alkohol, desto större är risken att bli sjuk eller dö, menar forskarna.

En av forskarna bakom studien är Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet.



– Ju mer man dricker desto farligare är det. Det bästa hälsoutfallet får man av noll konsumtion av alkohol.



Effekten av alkoholkonsumtion är omdiskuterad, särskilt när det gäller måttligt drickande. Det finns studier som visar att viss konsumtion kan ha skyddande effekt mot hjärtinfarkt och kranskärlssjukdom.

Men den nya internationella studien visar är att den skyddande effekten försvinner helt på grund av risk för andra sjukdomar som till exempel cancer.



Men professorn i internmedicin Fredrik Nyström vid Linköpings universitet är kritisk.



– Jag är väldigt skeptisk överlag till sådana här artiklar där man räknar på risker kopplade till något som har med livsstil att gör i hela världen. Det blir ofta väldigt konstigt. Alkohol är en markör för alla möjliga andra risk– och friskfaktorer, säger han.



I studien räknas mängder av sjukdomar upp som forskarna pekar på riskerar att inträffa ju mer alkohol personen dricker. Men Peter Allebeck, menar inte att den rekommenderar att man ska bli absolutist, utan dricka så lite alkohol som möjligt.



– Ju mindre desto bättre. Håller man sig under tio standardglas i veckan så är risken mycket låg.

Referens: Alcohol use and burden for 195 countries and territories,

1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of

Disease Study 2016. Lancet 23 Aug 2018