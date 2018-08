Malexander utan både buss och dagis

Therese Leufven bor och arbetar i Malexander men har sin dotter på förskola i Boxholm nästan tre mil bort.

– Jag är förälder till en tvåårig flicka. Hon går på förskola i Boxholm. Det blir attmanfår åka tolv mil per dag för att köra henne till förskolan, säger hon.



I Malexander med omnejd finns enligt kommunen åtta barn i förskoleåldern varav fem är inskrivna i barnomsorg. Fem eller åtta barn är inte tillräckligt för en ny förskola, men tillräckligt för till exempel en kommunal dagbarnvårdare som tar emot i genomsnitt sex barn, säger Boxholms förskolechef Peggy Gustavsson.



– För det här antalet barn skulle naturligtvis dagbarnvårdare vara den bästa lösningen, säger hon.



Någon sådan ansökan har ännu inte kommit in till kommunen men saken diskuteras i Malexander och det tycker byalagets ordförande Per Cedervall är glädjande.



– Det ser vi väl som starten på en återutveckling av Malexander.

Boxholms politiker jobbar nu för att också för att få tillbaka kollektivtrafik på morgnarna i Malexander. Man försöker trycka på i Region Östergötland, säger Centerpolitikern Anna Jamieson som bor i Malexander.



– Den taxi vi hade på morgonen är borta sedan drygt ett år. Så det jobbar vi för och försöker lobba för att få tillbaka, säger hon.