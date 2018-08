Slukhål grusade speedwayderbyt

– När man stoppar ner en skruvmejsel som är 25 centimeter lång och den gick bara rakt ner. Det var det som oroade eftersom man inte kunde se vart det tog stopp, berättar Vargföraren Kim Nilsson.

Därmed blev speedwayfesten något helt annat.

– Om det varit tio centimeter så hade man kunnat dragit bort det och så hade det varit hårt under. Men så var inte fallet nu. Jag vet inte hur ett sådant hål har uppstått. Det måste varit regnet som kom och att det har varit en så torr period innan. Det kändes som att det var luft under och därmed gick det inte att packa det så att det blev hårt. Väldigt märkligt och tråkigt att vi för säkerheten var tvungna att ställa in idag, säger Kim Nilsson.

Efter beskedet kom det in ytterligare regn över Norrköping.

Det innebär att mötet istället avgörs nästa vecka då det även blir retur i Motala.

Nicklas Pettersson

nicklas.pettersson@sverigesradio.se