Arnór Sigurdsson klar för CSKA Moskva

Enligt IFK:s ordförande Peter Hunt är detta den största försäljningen någonsin i föreningens historia.

Arnór Sigurdsson kom till Norrköping inför fjolårets säsong efter ett tips från en annan islänning, den gamle IFK-hjälten Stefan Thordarsson.

"I want to thank all the players, coaches and everyone that works around this amazing club. I also want to thank the supporters", skriver Arnór Sigurdsson på sitt Instagram-konto.