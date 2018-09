Nu är den nya landshövdingen på plats

– Just nu bor jag i gästrummet så att nuvarande landshövding kan flytta ut under ordnade former, säger Carl Fredrik Graf.

I helgen besökte han Östgötadagarna som sitt första uppdrag och på måndagen var det kontorsjobb.

– Jag har ett fullknökat schema här i september med många introduktioner och externa möten, säger Carl Fredrik Graf.