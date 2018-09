Matsvinn kartläggs i Norrköping

Maria Tladi Granquist leder ett projekt för att kartlägga hur svinnet ska minskas.

– Det började med en förstudie när jag var projektledare och då så berättade enheterna i intervjuer att man kastade mycket mat helt enkelt, säger Maria Tladi Granquist.

Studien pågick under två veckor hösten 2016, två veckor hösten 2017 och två veckor våren 2018. Den visar att det slängdes 1,6 kilo mat per person per vecka 2016, och omkring 1,3 kilo mat per person och vecka 2017 och 2018. Alltså en nedgång från det att kommunen började mäta matsvinnet.

Och det finns många skäl att minska matsvinnet.

– Det är ju viktigt ur ett klimat- och miljöperspektiv. Och så är det viktigt för brukarna, om de inte äter upp maten så får de inte i sig den energi och näring de behöver och så naturligtvis utifrån ett kostnadsperspektiv, säger Maria Tladi Granquist.

Arbetet är ännu i sin linda, det finns inga beräkningar på hur mycket pengar som finns att spara eller hur mycket bättre de äldre kommer att må om de får i sig den mat de behöver, och utöver det finns en rad felkällor i materialet.

– Det finns en del felkällor och det är att det inte är samma enheter som mätt alla år. Det kan vara så att man missat att mäta en dag. Och så spelar årstider in. Nu mätte man på sommaren när det var väldigt varmt och det kan också ha påverkat aptiten, säger Maria Tladi Granquist.

Men trots felkällor menar Maria Tladi Granquist att arbetet på sikt kommer att minska matsvinnet. Bara det faktum att enheterna börjat prata om att göra något åt svinnet är en framgång.

– Nu ska vi jobba vidare och träffa alla enheter och prata och ta fram en åtgärdsplan och fortsätta mäta så att vi ser förbättringar, säger Maria Tladi Granquist.