Först ut med specialistexamen på arbetstid

– Det har varit jätteroligt att få kombinera jobbet med att få ny kunskap och specialisera sig, säger Anna Meling som är specialistsjuksköterska i palliativ medicin.



Hittills har fyra kommunanställda sjuksköterskor i Finspång pluggat till specialistsjuksköterska på halvfart samtidigt som de arbetat halvtid. Victoria Fors är specialistsjuksköterska i äldrevård.



– Vi har ju varit här 50 procent hela tiden så vi har ju aldrig lämnat verksamheten, säger hon.



Hur har det gått med lönen efter utbildningen?



– Vi har höjt vår lön lite.



Idag är det ett 30-tal kommuner och tiotalet landsting som skrivit avtal med Vårdförbundet om betald högskoleutbildning till specialistsjuksköterska. I Östergötland är det Finspång, Söderköping, Kinda och Motala som har olika varianter av avtalet.

Vårdförbundet driver nu att det här ska vara statligt reglerat.



Det råder stor brist på specialistsjuksköterskor i landet och nuvarande kommunalrådet Ulrika Jeansson(S) i Finspång var pådrivande när kommunen gjorde upp med Vårdförbundet 2015.



– Jag hoppades på att vi skulle bli en attraktiv arbetsgivare. Jag hoppades på att höja vår kompetens och att behålla vår personal. För vi har inte så många karriärstrappor som man kanske har i en regional sjukvårdsverksamhet.



– Jag tror det blev bra och man har ju också kunnat ha nytta av deras kunskaper under deras studier, säger hon.



Helena Eriksson är förbundsombudsman på Vårdförbundet. Hon tycker det är förståndigt av kommunerna att låta anställda vidareutbilda sig på arbetstid.



– För ska vi själva stå för studielån och annat så hämtar vi aldrig in det lönemässigt. Vi täcker också upp ett behov som arbetsgivaren har.



Men det blir som en gräddfil för just den här yrkesgruppen?



– Jag tycker inte det är en gräddfil - det ska vara något självklart och det driver också Vårdförbundet nu att det ska vara statligt reglerat.



– Det ska inte vara upp till varje kommun utan det är på ett sätt det sker, säger hon.